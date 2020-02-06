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Бабиков выиграл суперпреследование на этапе Кубка России по биатлону

Бабиков выиграл суперпреследование на этапе Кубка России по биатлону
Биатлон / Чемпионат России 0

Чемпион мира 2017 года, трёхкратный чемпион Европы Антон Бабиков одержал победу в суперпреследовании в рамках восьмого этапа Кубка России по биатлону. Второе место занял Александр Поварницын. Третий результат продемонстрировал Рустам Каюмов.

Биатлон. Кубок России. Восьмой этап. Кирово-Чепецк
Суперпреследование. Мужчины
1. Антон Бабиков — 19.58,6 (0).
2. Александр Поварницын — +12,9 (0).
3. Рустам Каюмов — +17,9 (1).
4. Пётр Пащенко — +21,5 (0).
5. Дмитрий Абашев — +22,5...
7. Юрий Шопин — +30,6 (3)...
10. Сергей Корастылёв — +43,8 (0).

Вчера, 5 февраля, Бабиков победил спринтерской гонке. Вторым стал Евгений Идинов, третьим — Максим Макаров. Ранее Бабиков не сумел отобраться в состав сборной России на чемпионат Европы в Отепя.

Бабиков выиграл спринт на этапе Кубка России
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