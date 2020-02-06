Пихлер выступит свидетелем при рассмотрении дел Зайцевой и Романовой о допинге
Бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер выступит свидетелем на слушаниях по делам о допинге российских биатлонисток Ольги Зайцевой и Яны Романовой в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщает ТАСС.
Слушания по делам спортсменок пройдут 2 и 3 марта. В ноябре 2017 года Зайцева и Романова получили пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, результаты их выступления на Олимпийских играх-2014 в Сочи были аннулированы Международным олимпийским комитетом (МОК). Спортсменки подали аппеляцию в Спортивный арбитражный суд.
С женской сборной по биатлону шведский специалист работал с 2011 по 2014 год. В прошлом сезоне Вольфганг Пихлер завершил тренерскую карьеру.
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