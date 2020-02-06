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Ушкина победила в суперпреследовании на восьмом этапе Кубка России

Ушкина победила в суперпреследовании на восьмом этапе Кубка России
Биатлон / Прочие турниры 0

Биатлонистка Наталья Ушкина одержала победу в суперпреследовании на восьмом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке. Второе место заняла Елизавета Каплина. Третий результат продемонстрировала Анастасия Евсюнина.

Биатлон. Кубок России. Восьмой этап. Кирово-Чепецк
Суперпреследование. Женщины
1. Наталья Ушкина – 22.55,9 (0).
2. Елизавета Каплина – +0,2 (0).
3. Анастасия Евсюнина – +37,7 (1).
4. Екатерина Мошкова – +1.07,8 (4).
5. Алина Клевцова – +1.23,8 (3).
6. Ирина Казакевич – +1.32,7 (2).

В суперпреследовании у мужчин победил чемпион мира 2017 года, трёхкратный чемпион Европы Антон Бабиков. Вторым стал Александр Поварницын, третьим — Рустам Каюмов.

Вчера, 5 февраля, Ирина Казакевич выиграла спринтерскую гонку.

Бабиков выиграл суперпреследование на этапе Кубка России по биатлону
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