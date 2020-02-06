Ушкина победила в суперпреследовании на восьмом этапе Кубка России

Биатлонистка Наталья Ушкина одержала победу в суперпреследовании на восьмом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке. Второе место заняла Елизавета Каплина. Третий результат продемонстрировала Анастасия Евсюнина.

Биатлон. Кубок России. Восьмой этап. Кирово-Чепецк

Суперпреследование. Женщины

1. Наталья Ушкина – 22.55,9 (0).

2. Елизавета Каплина – +0,2 (0).

3. Анастасия Евсюнина – +37,7 (1).

4. Екатерина Мошкова – +1.07,8 (4).

5. Алина Клевцова – +1.23,8 (3).

6. Ирина Казакевич – +1.32,7 (2).

В суперпреследовании у мужчин победил чемпион мира 2017 года, трёхкратный чемпион Европы Антон Бабиков. Вторым стал Александр Поварницын, третьим — Рустам Каюмов.

Вчера, 5 февраля, Ирина Казакевич выиграла спринтерскую гонку.