Драчёв: к концу чемпионата мира состав сборной России может сильно измениться

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал возможность привлечения спортсменов, выступающих на Кубке IBU, к участию на чемпионате мира в Антхольце.



«Халили сразу после юниорского чемпионата мира отправился на Кубок IBU. Мы хотим, чтобы он ещё немножко набрался сил, отошёл от стартов в Ланцерхайде. В настоящий момент Карим в хороших кондициях и достаточно готов, чтобы подключиться к основной сборной. Такую возможность мы рассматриваем, но пока не торопимся.



В целом состав на чемпионат мира известен. Просто мы хотим добавить в него спортсменов, выступающих на Кубке IBU, и усилить таким образом команду. Помимо Халили у нас есть Глазырина, Поршнева, в хорошей форме Гербулова. Мы хотели бы проанализировать, как они выступят в ближайшие выходные на этапе в итальянском Мартелло. Может быть, кто-то будет включён в основной состав. На чемпионате мира в каждой гонке участвует по четыре спортсмена от страны, и большого числа запасных в такой ситуации не требуется. У нас максимальная квота – восемь мужчин и семь женщин. Вряд ли получится так, что все смогут стартовать. Но названные девушки и ребята могут усилить сборную.



Мы учитываем все нюансы и будем давать шансы тем, кто способен в конкретной гонке показать результат. Разумеется, лидеры будут стартовать в большей части программы. У мужчин это Елисеев и Логинов, у девушек Миронова и Куклина. В женском составе пока явного лидера нет, и здесь наверняка смогут поучаствовать в том числе спортсменки, которые выступают на Кубке IBU. Шесть гонок подряд выдержать тяжело, поэтому к концу чемпионата мира состав может сильно измениться. Чемпионат длинный, каждая гонка ответственная», — приводит слова Драчёва сайт Олимпийского комитета России.

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