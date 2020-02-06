Драчёв: к концу чемпионата мира состав сборной России может сильно измениться

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал возможность привлечения спортсменов, выступающих на Кубке IBU, к участию на чемпионате мира в Антхольце.
«Халили сразу после юниорского чемпионата мира отправился на Кубок IBU. Мы хотим, чтобы он ещё немножко набрался сил, отошёл от стартов в Ланцерхайде. В настоящий момент Карим в хороших кондициях и достаточно готов, чтобы подключиться к основной сборной. Такую возможность мы рассматриваем, но пока не торопимся.
В целом состав на чемпионат мира известен. Просто мы хотим добавить в него спортсменов, выступающих на Кубке IBU, и усилить таким образом команду. Помимо Халили у нас есть Глазырина, Поршнева, в хорошей форме Гербулова. Мы хотели бы проанализировать, как они выступят в ближайшие выходные на этапе в итальянском Мартелло. Может быть, кто-то будет включён в основной состав. На чемпионате мира в каждой гонке участвует по четыре спортсмена от страны, и большого числа запасных в такой ситуации не требуется. У нас максимальная квота – восемь мужчин и семь женщин. Вряд ли получится так, что все смогут стартовать. Но названные девушки и ребята могут усилить сборную.
Мы учитываем все нюансы и будем давать шансы тем, кто способен в конкретной гонке показать результат. Разумеется, лидеры будут стартовать в большей части программы. У мужчин это Елисеев и Логинов, у девушек Миронова и Куклина. В женском составе пока явного лидера нет, и здесь наверняка смогут поучаствовать в том числе спортсменки, которые выступают на Кубке IBU. Шесть гонок подряд выдержать тяжело, поэтому к концу чемпионата мира состав может сильно измениться. Чемпионат длинный, каждая гонка ответственная», — приводит слова Драчёва сайт Олимпийского комитета России.
- 6 февраля 2020
-
19:16
-
18:01
-
17:42
-
17:23
-
15:08
-
14:37
-
14:35
-
10:50
-
00:38
- 5 февраля 2020
-
21:00
-
20:22
-
16:12
-
14:50
-
14:35
- 4 февраля 2020
-
22:25
-
21:20
-
20:22
-
15:00
-
11:55
- 3 февраля 2020
-
23:58
-
22:28
-
21:48
-
18:25
-
08:42
- 2 февраля 2020
-
23:12
-
21:05
-
18:43
-
17:58
-
17:15
-
14:52
-
13:56
-
13:40
- 1 февраля 2020
-
22:49
-
22:13
-
21:39