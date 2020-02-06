Хованцев: у Логинова проблемы во взаимоотношениях в команде? Что за бред?!

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал слова комментатора Дмитрия Губерниева о том, что у лидера мужской национальной команды Александра Логинова есть проблемы во взаимоотношениях с партнёрами и тренерами.



«Сейчас со здоровьем и состоянием Логинова всё нормально. Он тренируется на сборе. Дмитрий Губерниев намекнул на проблемы у Александра во взаимоотношениях в команде? Это что за бред?! Тренируется он нормально, живут вдвоём с Евгением Гараничевым. 11 февраля мы переезжаем в Антхольц», — приводит слова Хованцева «Спорт день за днём».



Ранее Губерниев сказал, что «у Логинова проблем действительно хватает: это и травмы, и различные взаимоотношения внутри команды».

Чемпионат мира по биатлону 2020 года будет проходить в Антхольце (Италия) с 13 по 23 февраля.