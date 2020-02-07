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Отель в Антхольце отказался принять сборную Швеции по биатлону на время чемпионата мира

Отель в Антхольце отказался принять сборную Швеции
Отель в Антхольце отказался принять сборную Швеции по биатлону на время чемпионата мира
Биатлон / Чемпионат мира 0

Сборная Швеции столкнулась с трудностями в процессе размещения в Антхольце, где на следующей неделе стартует чемпионат мира по биатлону, сообщает Dagens Nyheter. Отель, в котором команда останавливалась в прошлом году, отказался принимать шведов.

«Нам не рады. По их мнению, мы вредим их репутации. Но мы тоже хотим другой отель, так что наши чувства взаимны», — сказал тренер сборной Швеции Маттиас Нильссон.

В прошлом году на этапе Кубка мира в Антхольце половина шведской команды страдала от желудочно-кишечного расстройства.

«В этот раз у нас есть средства от болезни желудка. Мы получили их от компании, которая связалась с нами сразу после прошлогоднего этапа Кубка мира», — сообщил Нильссон.

Чемпионат мира пройдёт с 13 по 23 февраля.

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Источник: Dagens Nyheter

Автор: Антон Шебика

Заглавное фото: РИА Новости

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