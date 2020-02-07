Шипулин — о трассе в Антхольце: если неправильно войдёшь в гонку — высота не пощадит

Олимпийский чемпион Антон Шипулин рассказал об особенностях трассы в Антхольце (Италия), где состоится чемпионат мира.

«Сама трасса не такая уж рельефная, в основном равнина. Этим она мне и нравилась. Но это не значит, что она лёгкая — она рабочая. На равнине постоянно надо держать скорость: чуть сбавил — и уже получаешь отставание. Трасса больше подходит мышечным спортсменам, которые могут отталкиваться, делать длинный прокат, идти на мощности, а не на биомеханических данных. Как правило, в Антхольце себя реализуют те, кому сложно на крутых подъёмах на других стадионах.

Но есть нюанс: 1600 метров и этот равнинный профиль могут обмануть. Многие, чувствуя лёгкость, кидаются с первого круга, как будто они не в горах. Хотя надо быть очень-очень аккуратными, особенно крупным спортсменам. Если неправильно войдёшь в гонку — высота не пощадит.

Вообще, финиш там интересный — с виражом: важно не прозевать момент, когда пора занять внутренний радиус. Конечно, если ты на голову сильнее соперника в створе, то можно бороться и по внешнему радиусу. Но когда вы примерно на равных, нельзя давать шанс сопернику первым зайти в поворот.

Понять специфику гонок в Антхольце помогла одна тренировка. За день до спринта я устроил себе контрольную. Шёл снег, скольжение было нехорошее, но мне захотелось пробежать 7,5 км (то есть дистанцию женского спринта), чтобы продышаться. С первого круга пошёл в бой — не справился с высотой и последний круг еле доехал. И потом думаю: как же тяжело будет в гонке… Но как потом оказалось, это даже хорошо — перед стартом так подышать, так потерзать себя. Потому что на следующий день или через день самочувствие гораздо лучше. Этот метод я потом использовал до самого конца. Если проанализировать мои выступления на этапах, то видно: как правило, на вторых-третьих гонках я лучше, чем на первых», — цитирует Шипулина Sports.ru.

Чемпионат мира в Антхольце состоится с 13 по 23 февраля.