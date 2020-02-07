Биатлонист Стрельцов выступит на этапе Кубка IBU в Мартелло

Биатлонист Кирилл Стрельцов выступит на этапе Кубка IBU в Мартелло (Италия), сообщил главный тренер сборной России Анатолий Хованцев. Тренерский штаб национальной команды намерен ещё раз проверить спортсмена перед чемпионатом мира.

«Мы вчера отправили туда Кирилла Стрельцова. Он будет одним из кандидатов на место в команде. Также мы держим на прицеле Саида Каримуллу Халили. Они оба могут быть в сборной, выбор будет не между ними. У нас есть место для всех. Мы можем иметь на чемпионате мира восемь человек, но мы склоняемся к тому, чтобы было не больше семи», — приводит слова Хованцева РИА «Новости».

Шестой этап Кубка IBU из-за дождя и тёплой погоды был перенесён из Германии в Италию, где позднее запланирован седьмой этап. Чемпионат мира пройдёт с 13 по 23 февраля в Антхольце (Италия).