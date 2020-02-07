Ярошенко: Бабиков — чемпион мира, ему звание «участник ЧМ» не даёт ничего!

Двукратный чемпион мира, обладатель малого Кубка мира — 2006/2007 по программе гонок преследования Дмитрий Ярошенко рассказал, почему запасное место на чемпионате мира не стало бы для Антона Бабикова престижным.

Ранее Бабиков не сумел пройти отбор на чемпионат Европы, но затем одержал ряд побед в гонках Кубка России. Президент СБР Владимир Драчёв не раз говорил, что в составе сборной России, готовящейся к чемпионату мира, есть одно вакантное место.

«Одно — это какое? Седьмое, восьмое, девятое, десятое? Я утрирую, конечно. Но это то же самое, что лизать сахар через стекло. Любой спортсмен прекрасно понимает, что если ты не пятый номер, крайний случай — шестой, то фактически выступать на чемпионате мира ты не будешь. Это не то мероприятие, где лидеры и потенциальные лидеры будут отказываться от гонок. Тем более у нас нет такого, чтобы все шесть человек были сильные-пресильные. То есть нет возможности дать кому-то отдохнуть, дабы завоевать золотую медаль. У нас в каждую гонку будут ставить только сильнейших! У нас не так много дистанций: спринт, индивидуалка, эстафета, а в пасьют и масс-старт ещё попасть нужно. Так что седьмое место — это иллюзии, созданные непонятно для чего. Может, только молодых спортсменов будет согревать звание «участник чемпионата мира». Антон – чемпион мира, и ему звание «участник чемпионата мира» не даёт ничего!» — приводит слова Ярошенко «Спорт день за днём».