Кайшева выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Мартелло, Сливко — третья

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева выиграла спринтерскую гонку на шестом этапе Кубка IBU в Мартелло (Италия). Она преодолела дистанцию за 22 минуты 37,3 секунды, чисто отработав на огневых рубежах.
Второй, с отставанием 9,7 секунды, финишировала немка Франциска Хильдебранд. Замкнула призовую тройку ещё одна представительница России — Виктория Сливко. Обе спортсменки обошлись без штрафных кругов.
Биатлон. Кубок IBU. Шестой этап
Женщины. Спринт 7,5 км
1. Ульяна Кайшева (Россия) — 22.37,3 (0 промахов)
2. Франциска Хильдебранд (Германия) — +9,7 (0)
3. Виктория Сливко (Россия) — +21,7 (0)
4. Екатерина Глазырина (Россия)— +27,5 (1)
5. Анна Никулина (Россия) — +30,5 (1)…
17. Анастасия Поршнева (Россия) — +1.15,8 (2)…
34. Полина Шевнина (Россия) — +1.52,0 (2).
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