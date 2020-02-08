Кайшева выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Мартелло, Сливко — третья

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева выиграла спринтерскую гонку на шестом этапе Кубка IBU в Мартелло (Италия). Она преодолела дистанцию за 22 минуты 37,3 секунды, чисто отработав на огневых рубежах.



Второй, с отставанием 9,7 секунды, финишировала немка Франциска Хильдебранд. Замкнула призовую тройку ещё одна представительница России — Виктория Сливко. Обе спортсменки обошлись без штрафных кругов.



Биатлон. Кубок IBU. Шестой этап

Женщины. Спринт 7,5 км



1. Ульяна Кайшева (Россия) — 22.37,3 (0 промахов)

2. Франциска Хильдебранд (Германия) — +9,7 (0)

3. Виктория Сливко (Россия) — +21,7 (0)

4. Екатерина Глазырина (Россия)— +27,5 (1)

5. Анна Никулина (Россия) — +30,5 (1)…

17. Анастасия Поршнева (Россия) — +1.15,8 (2)…

34. Полина Шевнина (Россия) — +1.52,0 (2).