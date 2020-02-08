Стрёмсхейм выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Мартелло, Слепов — 13-й

Норвежец Эндре Стремсхайм стал победителем спринтерской гонки на 10 км на шестом этапе Кубка IBU по биатлону, который проходит в Мартелло (Италия). Спортсмен зашёл на один штрафной круг. Призёры – француз Мартен Боттоне и немец Лукаш Фрачер – уступили победителю с чистой стрельбой.



Лучшим из россиян стал Алексей Слепов. Допустив один промах, он финишировал 13-м. В топ-15 финишировал и Кирилл Стрельцов.



Биатлон. Кубок IBU. Шестой этап. Мартелло. Италия

Мужчины. Спринт. 10 км



1. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) – 24.35,2 (0+1)

2. Мартен Перрийя-Боттоне (Франция) – 0,9 (0+0)

3. Лукас Фрачер (Германия) – 7,1 (0+0)

4. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) – 7,5 (0+0)

5. Синдре Фьелльхейм Йорде (Норвегия) – 11,6 (0+0)

…

13. Алексей Слепов (Россия) – 46,6 (0+1)

…

15. Кирилл Стрельцов (Россия) – 52,5 (0+1)

…

20. Семён Сучилов (Россия) – 1.16,5 (2+1)

…

24. Василий Томшин (Россия) – 1.20,4 (1+1)

…

25. Ильназ Мухамедзянов (Россия) – 1.24,9 (0+1)

…

65. Вадим Филимонов (Россия) – 2.55,5 (0+1).