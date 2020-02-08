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Стрёмсхейм выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Мартелло, Слепов — 13-й

Стрёмсхейм выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Мартелло, Слепов — 13-й
Биатлон / Кубок IBU 0

Норвежец Эндре Стремсхайм стал победителем спринтерской гонки на 10 км на шестом этапе Кубка IBU по биатлону, который проходит в Мартелло (Италия). Спортсмен зашёл на один штрафной круг. Призёры – француз Мартен Боттоне и немец Лукаш Фрачер – уступили победителю с чистой стрельбой.

Лучшим из россиян стал Алексей Слепов. Допустив один промах, он финишировал 13-м. В топ-15 финишировал и Кирилл Стрельцов.

Биатлон. Кубок IBU. Шестой этап. Мартелло. Италия
Мужчины. Спринт. 10 км

1. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) – 24.35,2 (0+1)
2. Мартен Перрийя-Боттоне (Франция) – 0,9 (0+0)
3. Лукас Фрачер (Германия) – 7,1 (0+0)
4. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) – 7,5 (0+0)
5. Синдре Фьелльхейм Йорде (Норвегия) – 11,6 (0+0)

13. Алексей Слепов (Россия) – 46,6 (0+1)

15. Кирилл Стрельцов (Россия) – 52,5 (0+1)

20. Семён Сучилов (Россия) – 1.16,5 (2+1)

24. Василий Томшин (Россия) – 1.20,4 (1+1)

25. Ильназ Мухамедзянов (Россия) – 1.24,9 (0+1)

65. Вадим Филимонов (Россия) – 2.55,5 (0+1).

Биатлон. Кубок IBU-2019-2020. Этап 6, Мартелло, Италия
Мужчины. Спринт 10 км
08 февраля 2020, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Эндре Стрёмсхейм
Норвегия
24:35.2
2
Мартен Перрийя-Боттоне
Франция
+0.9
3
Лукас Фрачер
Германия
+7.1
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