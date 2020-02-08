Хованцев заявил, что Халили побежит на 7-м этапе Кубка IBU. В эти же дни пройдёт ЧМ

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал отсутствие 21-летнего Карима Халили на шестом этапе Кубка IBU в Мартелло (Италия).



«Он сейчас находится на сборе вместе с основной командой в Риднау. Он побежит на следующем этапе Кубка IBU, который также пройдет в Мартелло.



Он только вернулся с юниорского чемпионата мира, где выложился по полной программе. Поэтому решили предоставить ему отдых, он делает базовую работу», — цитирует Хованцева ТАСС.



При этом 70-летний специалист не исключил участие Халили в чемпионате мира в Антхольце.



Седьмой этап Кубка IBU пройдёт с 13 по 16 февраля. Мировое первенство в Антхольце также стартует 13 февраля и завершится 23 февраля.