Драчёв – о Кайшевой в эстафете: уже взяли на заметку

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал победу Ульяны Кайшевой в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка IBU в Мартелло (Италия).



«Вот так отпраздновала сегодняшний праздник — День зимних видов спорта — Ульяна Кайшева! Так держать! Молодцы все девочки! Спасибо всей сборной команде! Знай наших!» — написал Драчёв на своей странице в «Инстаграме».



В комментариях ему предложили обратить внимание, что Кайшева могла бы усилить эстафетный квартет основной женской команды.

«Идеальный первый этап для эстафеты. Аналог Лизы. Быстрая стрельба и быстрый финиш. Владимир Петрович, возьмите на заметку», — отметил один из болельщиков.



«Уже взяли», — ответил на это предложение Драчёв.