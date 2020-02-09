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Драчёв – о Кайшевой в эстафете: уже взяли на заметку

Драчёв – о Кайшевой в эстафете: уже взяли на заметку
Биатлон / Кубок IBU 0

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал победу Ульяны Кайшевой в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка IBU в Мартелло (Италия).

«Вот так отпраздновала сегодняшний праздник — День зимних видов спорта — Ульяна Кайшева! Так держать! Молодцы все девочки! Спасибо всей сборной команде! Знай наших!» — написал Драчёв на своей странице в «Инстаграме».

В комментариях ему предложили обратить внимание, что Кайшева могла бы усилить эстафетный квартет основной женской команды.

«Идеальный первый этап для эстафеты. Аналог Лизы. Быстрая стрельба и быстрый финиш. Владимир Петрович, возьмите на заметку», — отметил один из болельщиков.

«Уже взяли», — ответил на это предложение Драчёв.

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