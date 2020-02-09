Нойнер дала прогноз на результат сборной Германии на чемпионате мира

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, 12-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира немка Магдалена Нойнер поделилась ожиданиями от выступления сборной Германии на чемпионате мира в Антхольце.



«Смогут ли наши спортсмены повторить прошлогодние семь медалей? Я достаточно оптимистична в этом плане. В каждой гонке на подиум может попасть четыре или пять спортсменов, однако биатлон невероятен своей непредсказуемостью.



В женской части соревнований можно выделить Денизе Херманн. Она лишь четвёртый год выступает на высоком уровне, но уже показывает невероятные результаты. Её стрельба? Для неё требуется серьёзная работа над психологией — ваша голова должна быть чистой когда вы подходите к стрельбищу. Мне в этом плане очень помог психолог. Надеюсь, Денизе тоже улучшит результаты после работы с ним», — цитирует Нойнер Bild.



Чемпионат мира пройдёт с 13 по 23 февраля.