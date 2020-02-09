Подчуфарова не сможет дебютировать за сборную Словении на ЧМ по биатлону

Биатлонистка Ольга Подчуфарова, выступавшая ранее за Россию, не сможет дебютировать за сборную Словении на предстоящем чемпионате мира в Антхольце (Италия), так как ей не успели оформить гражданство.
«К сожалению, из-за некоторых дополнительных административных требований ей пока не предоставили гражданство. Надеюсь, это будет улажено в ближайшее время», — приводит слова председателя биатлонного комитета Ассоциации лыжного спорта Словении Блажа Репинца ТАСС.
После сезона-2017/18 Ольга объявила о завершении карьеры, но минувшим летом решила возобновить выступления. Подчуфарова является бронзовым призёром чемпионата мира — 2017 в смешанной эстафете.
После получения гражданства Словении спортсменке необходимо получить разрешение Международного союза биатлонистов (IBU) на переход.
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