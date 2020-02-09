Ярошенко рассказал, в каких гонках Россия может завоевать медали чемпионата мира

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко поделился ожиданиями от выступления сборной России на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Мировое первенство пройдёт с 13 по 23 февраля.



«Не считаю, что серия из 26 гонок без медалей будет равна неудачному выступлению на чемпионате мира. Думаю, у нас будут медали, скорее всего, в эстафете. Хотелось бы еще в спринте. Тот же Логинов, Елисеев или другие готовы, тренеры внесли корректировки. Можно ведь и одну медаль завоевать на фоне невзрачного выступления, а можно очень мощно провести все гонки, даже без пьедестала, но общая картина будет классной.



Надеюсь, девчонки тоже буду выступать удачно. Нужно смотреть объективно, но, например, Миронова была на пьедестале в этом сезоне. Верю, что и Юрлова-Перхт может побороться. Понимаем, что там есть ряд спортсменок, которым достойное выступление придаст уверенности и импульса в карьере», — цитирует Ярошенко «Р-Спорт».



Напомним, в ходе текущего сезона российские биатлонисты установили новый антирекорд — на протяжении последних 26 гонок они не могут попасть на пьедестал.