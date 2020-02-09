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Поршнева стала пятой в масс-старте на этапе Кубка IBU в Мартелло

Поршнева стала пятой в масс-старте на этапе Кубка IBU в Мартелло
Биатлон / Кубок IBU 0

Норвежская биатлонистка Ида Льен выиграла гонку с общего старта на шестом этапе Кубка IBU в Мартелло (Италия). Она преодолела дистанцию за 37 минут 22,5 секунды, допустив два промаха на огневых рубежах.

Второй, с отставанием 13,6 секунды, финишировала немка Франциска Хильдебранд. Замкнула призовую тройку представительница Украины Юлия Журавок (+20,8). Обе спортсменки зашли на один штрафной круг.

Лучшей из россиянок стала Анастасия Поршнева. Она допустила 3 промаха и с отставанием 32,6 секунды финишировала пятой.

Биатлон. Кубок IBU. Шестой этап
Женщины. Спринт 7,5 км

1. Ида Лиен (Норвегия) — 37.22,5 (2 промаха)
2. Франциска Хильдебранд (Германия) — +13,6 (1)
3. Юлия Журавок (Украина) — +20,8 (1)…
5. Анастасия Поршнева (Россия) — +32,6 (3)
6. Виктория Сливко (Россия) — +34,3 (2)…
9. Ульяна Кайшева (Россия) — +58,0 (4)…
11. Полина Шевнина (Россия) — +1.11,9 (2)…
18. Анна Никулина (Россия) — +1.41,5 (6)…
40. Наталья Гербулова (Россия) — +3.42,9 (5).

Биатлон. Кубок IBU-2019-2020. Этап 6, Мартелло, Италия
Женщины. Масс-старт-60 12 км
09 февраля 2020, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Ида Льен
Норвегия
37:22.5
2
Франциска Хильдебранд
Германия
+13.6
3
Юлия Журавок
Украина
+20.8
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