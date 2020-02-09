Поршнева стала пятой в масс-старте на этапе Кубка IBU в Мартелло

Норвежская биатлонистка Ида Льен выиграла гонку с общего старта на шестом этапе Кубка IBU в Мартелло (Италия). Она преодолела дистанцию за 37 минут 22,5 секунды, допустив два промаха на огневых рубежах.



Второй, с отставанием 13,6 секунды, финишировала немка Франциска Хильдебранд. Замкнула призовую тройку представительница Украины Юлия Журавок (+20,8). Обе спортсменки зашли на один штрафной круг.



Лучшей из россиянок стала Анастасия Поршнева. Она допустила 3 промаха и с отставанием 32,6 секунды финишировала пятой.



Биатлон. Кубок IBU. Шестой этап

Женщины. Спринт 7,5 км



1. Ида Лиен (Норвегия) — 37.22,5 (2 промаха)

2. Франциска Хильдебранд (Германия) — +13,6 (1)

3. Юлия Журавок (Украина) — +20,8 (1)…

5. Анастасия Поршнева (Россия) — +32,6 (3)

6. Виктория Сливко (Россия) — +34,3 (2)…

9. Ульяна Кайшева (Россия) — +58,0 (4)…

11. Полина Шевнина (Россия) — +1.11,9 (2)…

18. Анна Никулина (Россия) — +1.41,5 (6)…

40. Наталья Гербулова (Россия) — +3.42,9 (5).