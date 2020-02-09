Поршнева стала пятой в масс-старте на этапе Кубка IBU в Мартелло

Норвежская биатлонистка Ида Льен выиграла гонку с общего старта на шестом этапе Кубка IBU в Мартелло (Италия). Она преодолела дистанцию за 37 минут 22,5 секунды, допустив два промаха на огневых рубежах.
Второй, с отставанием 13,6 секунды, финишировала немка Франциска Хильдебранд. Замкнула призовую тройку представительница Украины Юлия Журавок (+20,8). Обе спортсменки зашли на один штрафной круг.
Лучшей из россиянок стала Анастасия Поршнева. Она допустила 3 промаха и с отставанием 32,6 секунды финишировала пятой.
Биатлон. Кубок IBU. Шестой этап
Женщины. Спринт 7,5 км
1. Ида Лиен (Норвегия) — 37.22,5 (2 промаха)
2. Франциска Хильдебранд (Германия) — +13,6 (1)
3. Юлия Журавок (Украина) — +20,8 (1)…
5. Анастасия Поршнева (Россия) — +32,6 (3)
6. Виктория Сливко (Россия) — +34,3 (2)…
9. Ульяна Кайшева (Россия) — +58,0 (4)…
11. Полина Шевнина (Россия) — +1.11,9 (2)…
18. Анна Никулина (Россия) — +1.41,5 (6)…
40. Наталья Гербулова (Россия) — +3.42,9 (5).
- 9 февраля 2020
-
17:00
-
16:35
-
16:10
-
16:10
-
15:17
-
12:39
-
11:43
-
09:12
- 8 февраля 2020
-
23:18
-
18:35
-
16:59
-
15:48
-
15:16
-
14:38
-
09:54
-
09:27
- 7 февраля 2020
-
20:38
-
18:09
-
14:25
-
14:12
-
12:15
-
11:05
-
08:44
-
00:03
- 6 февраля 2020
-
23:12
-
22:22
-
19:16
-
18:01
-
17:42
-
17:23
-
15:08
-
14:37
-
14:35
-
10:50
-
00:38