Сибгатуллина выиграла марафонскую гонку на этапе Кубка России

Выступающая за Ямало-Ненецкий АО биатлонистка Резеда Сибгатуллина стала победительницей марафонской гонки на 30 км на восьмом этапе Кубка России. 22-летняя спортсменка показала время 1:41.48,7. Соревнования проходят в Кирово-Чепецке.



Второе место в гонке заняла Анастасия Егорова из Мурманской области, отставшая от победительницы на 32,2 секунды (1:42.20,9). Третий результат показала представительница ХМАО-Югра Екатерина Мошкова (1:42.56,9).



Эта гонка завершила программу восьмого этапа для спортсменов.



Биатлон. Кубок России. Восьмой этап. Кирово-Чепецк

Женщины. Марафон, 30 км.



1. Резеда Сибгатуллина (Ямало-Ненецкий АО) — 1:41.48,7 (5 промахов)

2. Анастасия Егорова (Мурманская область) — +32,2 (9)

3. Екатерина Мошкова (ХМАО-Югра) — +1.08,2 (9)

4. Тамара Воронина (Свердловская область) — +1.32,5 (6).

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