Норвежец Легрейд выиграл масс-старт на этапе Кубка IBU в Мартелло, Томшин — 7-й

22-летний норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд одержал победу в масс-старте на шестом этапе кубка IBU, прошедшем в Мартелло (Италия). Норвежец прошёл два штрафных круга. На втором месте расположился немец Лукаш Фрачер, на третьем – его соотечественник Роман Реес.

Лучший результат среди россиян показал Василий Томшин. Он занял седьмое место, уступив лидеру более минуты. В топ-15 также финишировали Алексей Слепов и Кирилл Стрельцов, заняв 12-е и 14-е места соответственно.

Биатлон. Кубок IBU. Шестой этап. Мартелло. Италия

Мужчины. Масс-старт. 15 км



1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) 40.47,6 (0+0+1+1)

2. Лукаш Фрачер (Германия) 5,0 (0+1+1+0)

3. Роман Реес (Германия) 11,5 (1+0+0+1)

4. Синдре Фьелльхейм Йорде (Норвегия) 30,3 (0+0+2+1)

5. Ларс-Хельге Биркеланд (Норвегия) 39,5 (0+2+0+1)

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7. Василий Томшин (Россия) 1.01,6 (1+1+0+0)

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12. Алексей Слепов (Россия) 1.12,1 (1+2+1+1)

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14. Кирилл Стрельцов (Россия) 1.25,7 (2+0+1+1)

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26. Ильназ Мухамедзянов (Россия) 2.19,2 (2+1+1+0)

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28. Семён Сучилов (Россия) 2.36,2 (2+2+1+3)

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43. Вадим Филимонов (Россия) 3.49,2 (0+1+0+1).