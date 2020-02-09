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Глазырина: в состав сборной на чемпионат мира меня не взяли

Глазырина: в состав сборной на чемпионат мира меня не взяли
Биатлон / Кубок IBU 0

Лидер Кубка IBU российская биатлонистка Екатерина Глазырина рассказала, как на неё повлияло непопадание в сборную России на чемпионат мира, который пройдёт в Антхольце (Италия) с 13 по 23 февраля.

«В состав сборной на чемпионат мира меня не взяли. Как объяснили решение? А что объяснять-то? Я думаю, там и так всё понятно. Из пяти девчонок гонки смогут бежать только четыре. Кроме того, абсолютно никаких встреч и разговоров по поводу возможного участия в чемпионате мира с Анатолием Николаевичем Хованцевым не было. Пока мы здесь соревнуемся, и никаких решений не было. Впереди ещё один этап будет здесь, готовлюсь к нему.

Сейчас я немного приболела, поэтому и не бежала масс-старт сегодня. Сначала нужно выздороветь, восстановиться, чтобы дальше гонки бежать. Поэтому о чемпионате мира пока даже не думаю. Но к следующим стартам я точно буду в строю! – приводит слова Глазыриной «Спорт день за днём».

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