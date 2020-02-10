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Норвежский эксперт: Логинов может занять высокое место в спринте на чемпионате мира

Норвежский эксперт: Логинов может занять высокое место в спринте на чемпионате мира
Биатлон / Чемпионат мира 0

Норвежские биатлонные эксперты Ола Лунде и Андреас Стабрун Смит поделились ожиданиями от мужской спринтерской гонки в рамках чемпионата мира в Антхольце, который стартует 13 февраля.

«В спринте такие спортсмены, как Кентен Фийон Майен, Бенедикт Долль и Александр Логинов, могут занять высокие места наряду с Мартеном Фуркадом и Йоханнесом Бё. Йоханнес во всех спринтах этого сезона был самым быстрым, но вопрос в том, как ему спится в последнее время», — приводит слова Лунде NRK.

Йоханнес Бё пропустил два январских этапа Кубка мира из-за рождения сына.

«Конечно, нужно упомянуть Эрленда Бьонтегорда и Кентена Фийона-Майе вместе с Йоханнесом Кюном и Бенедиктом Доллем. Но я также очень верю в Йоханнеса Дале на этом чемпионате в целом и в спринте в частности. Он может успешно выступить на любой дистанции», — сказал Смит.

Чемпионат мира завершится 23 февраля.

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