Драчёв с двух метров не смог попасть в детскую мишень. Видео
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв на пресс-конференции в Москве презентовал биатлонную установку для детских садов. В ходе демонстрации двукратный призёр Олимпийских игр, четырёхкратный чемпион мира Драчёв трижды с двух метров не смог поразить мишень.
Видео доступно на «Чемпионате».
«Теперь мы будем продвигать биатлон с детских садов. Теперь в детских садах мы будем устанавливать эти биатлонные установки. Эта установка стоит 150 евро. Можно её выносить на улицу, ставить на снег. Патрон — резиновая пулька», — передаёт слова Драчёва корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.
Ранее глава СБР рассказал о составе сборной России по биатлону на чемпионат мира, который пройдёт в Антхольце с 13 по 23 февраля.
Драчёв: не сказал бы, что результаты сборной России неубедительные
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