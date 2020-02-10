Драчёв с двух метров не смог попасть в детскую мишень. Видео

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв на пресс-конференции в Москве презентовал биатлонную установку для детских садов. В ходе демонстрации двукратный призёр Олимпийских игр, четырёхкратный чемпион мира Драчёв трижды с двух метров не смог поразить мишень.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Теперь мы будем продвигать биатлон с детских садов. Теперь в детских садах мы будем устанавливать эти биатлонные установки. Эта установка стоит 150 евро. Можно её выносить на улицу, ставить на снег. Патрон — резиновая пулька», — передаёт слова Драчёва корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

Ранее глава СБР рассказал о составе сборной России по биатлону на чемпионат мира, который пройдёт в Антхольце с 13 по 23 февраля.