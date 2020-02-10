Эберг: я уверена в своих выступлениях и не чувствую давления перед ЧМ
Шведская биатлонистка Ханна Эберг прокомментировала текущую форму перед выступлением на грядущем чемпионате мира.
«Дела становятся лучше и лучше, я чувствую уверенность в своих выступлениях. В начале сезона я, возможно, была немного напряжена на соревнованиях. Сейчас я чувствую, что нашла правильный путь и знаю, что делать.
Я не чувствую особого давления. По личному опыту я знаю, что чемпионат мира идёт долго, проходит множество стартов. Даже если всё складывается не так хорошо в первой гонке, нужно иметь терпение, продолжать работать и делать всё возможное на дистанции, постепенно это окупится», – цитирует Эберг Aftonbladet.
Чемпионат мира в Антхольц-Антерсельве (Италия) пройдёт с 13 по 23 февраля.
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