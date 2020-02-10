Васильев — о составе на чемпионат мира: зачем Глазырину включать?

Двукратный олимпийский чемпион, президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев оценил состав сборной России на чемпионат мира по биатлону, который пройдёт с 13 по 23 февраля в Антхольце.

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил, что в заявку мужской команды вошли Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Кирилл Стрельцов. Также рассматривается кандидатура Саида Каримуллы Халили. В состав женской команды вошли Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Ирина Старых. Также была утверждена кандидатура Екатерины Глазыриной и рассматривается возможность включения в состав Ульяны Кайшевой.

«Нормальный состав, оптимальный, другого нет. Выбирать кандидатов особо не из кого. Он приблизительно и планировался таким изначально. Решение включить в состав Стрельцова и Халили — правильное. Для них это будет полезной практикой побывать на взрослом чемпионате мира. Что касается женского состава, то тут тоже выбора особо не было. Не понимаю только, зачем Глазырину включать, которой не дадут стартовать нигде», — приводит слова Васильева РИА «Новости».

На предыдущем чемпионате мира в Эстерсунде россияне завоевали два серебра и бронзу.