Четырёх биатлонистов исключили из состава сборной Казахстана за нарушение дисциплины

Дисциплинарная комиссия Союза биатлонистов Казахстана исключила из состава сборной за нарушение дисциплины и спортивного режима во время подготовки к чемпионату мира на сборах в Австрии четырёх спортсменов.

«Из состава национальной сборной исключены, а также отстранены от всех республиканских и международных соревнований по биатлону: Антон Пантов на четыре года, Тимур Куц, Владислав Витенко и Роман Ерёмин на один год. Все спортсмены отозваны со сборов.

Решение было вынесено на основании рапорта главного тренера команды Казахстана по биатлону, объяснительных тренеров и самих спортсменов, а также письма-жалобы из австрийской гостиницы, в которой проживала команда во время учебно-тренировочных сборов в г. Обертиллиах.

Союз биатлонистов Казахстана подчеркивает свою нулевую терпимость к нарушению спортивной дисциплины, в том числе употреблению спиртного спортсменами, представляющими честь и достоинство Казахстана на международной арене, особенно во время проведения сборов и международных соревнований», — говорится в тексте решения, опубликованном на сайте Союза биатлонистов Казахстана.