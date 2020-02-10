Первый канал в прямом эфире покажет шесть гонок чемпионата мира — 2020 по биатлону
Первый канал покажет прямые трансляции гонок чемпионата мира по биатлону, который пройдёт с 13 по 23 февраля в Антхольце (Италия). На первенстве планеты будет разыграно 12 комплектов медалей. В телевизионном эфире будет показано шесть гонок, а на сайте Первого канала чемпионат будет демонстрироваться в полном объёме. На сайте можно будет найти и подборку лучших моментов гонок.
Эфирные трансляции Первого канала
Мужчины. Спринт. 10 км – 15 февраля в 16:35
Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км – 16 февраля в 17:05
Женщины. Эстафета. 4x6 км – 22 февраля в 13:35
Мужчины. Эстафета. 4x7,5 км – 22 февраля в 16:35
Женщины. Масс-старт. 12,5 км – 23 февраля в 14:25
Мужчины. Масс-старт. 15 км – 23 февраля в 16:50
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