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Двукратный чемпион ОИ Васильев: россиянам на чемпионате мира по биатлону ловить нечего

Двукратный чемпион ОИ Васильев: россиянам на чемпи
Двукратный чемпион ОИ Васильев: россиянам на чемпионате мира по биатлону ловить нечего
Биатлон / Чемпионат мира 0

Двукратный олимпийский чемпион, президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев оценил шансы россиян на медали на стартующем 13 февраля в Антхольце чемпионате мира по биатлону.

«Если смотреть с точки зрения сухой статистики, то ловить в плане результата нечего. Но мы же выступаем не благодаря, а вопреки. Как в прошлом году в Оберхофе благодаря плохой погоде и «застрелившимся» соперникам выиграли две эстафеты.

Сейчас тоже стоит уповать на те же факторы. Объективно пока мы готовы не очень хорошо. При таких условиях нам сложно будет бороться даже за место в шестёрке. Может, Александр Логинов что-то ещё зацепит», – цитирует Васильева РИА «Новости».

На предыдущем чемпионате мира в Эстерсунде россияне завоевали два серебра и бронзу.

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