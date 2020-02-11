Двукратный чемпион ОИ Васильев: россиянам на чемпионате мира по биатлону ловить нечего
Двукратный олимпийский чемпион, президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев оценил шансы россиян на медали на стартующем 13 февраля в Антхольце чемпионате мира по биатлону.
«Если смотреть с точки зрения сухой статистики, то ловить в плане результата нечего. Но мы же выступаем не благодаря, а вопреки. Как в прошлом году в Оберхофе благодаря плохой погоде и «застрелившимся» соперникам выиграли две эстафеты.
Сейчас тоже стоит уповать на те же факторы. Объективно пока мы готовы не очень хорошо. При таких условиях нам сложно будет бороться даже за место в шестёрке. Может, Александр Логинов что-то ещё зацепит», – цитирует Васильева РИА «Новости».
На предыдущем чемпионате мира в Эстерсунде россияне завоевали два серебра и бронзу.
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