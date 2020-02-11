Юрлова-Перхт показала кадры совместной тренировки со сборной Швеции

Чемпионка мира 2015 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт в своём «инстаграме» опубликовала кадры с совместной тренировки с женской сборной Швеции в Риднау. Команды завершают подготовку к чемпионату мира, который стартует в Антхольце 13 февраля.

«Последняя тренировка в Риднау», — написала Юрлова-Перхт.

Фото: «Инстаграм» Екатерины Юрловой-Перхт

Фото: «Инстаграм» Екатерины Юрловой-Перхт

Вчера, 10 февраля, президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил, что в состав женской команды на чемпионат мира вошли: Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Ирина Старых. Также была утверждена кандидатура Екатерины Глазыриной и рассматривается возможность включения в состав Ульяны Кайшевой.

Драчёв назвал состав сборной России по биатлону на чемпионат мира в Антхольце

Двукратный чемпион ОИ Васильев: россиянам на чемпионате мира по биатлону ловить нечего