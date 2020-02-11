Логинов, Гараничев и Старых готовятся к ЧМ с личным тренером

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский рассказал о ходе подготовки сборной России к грядущему чемпионату мира, который пройдёт в Антхольц-Антерсельве (Италия) с 13 по 23 февраля.
«26 гонок без подиумов — это на какие-то мысли наталкивает. Но причину такого выступления должны определить тренеры сборной. Только они могут это сделать, и никто другой – ни я, ни руководство СБР. Паниковать я бы сейчас не стал. У сборной была пара недель подготовки перед чемпионатом мира, тренеры какую-то коррекцию подготовки сделали.
Как было оговорено, больший акцент был сделан на индивидуальную работу. С согласия тренеров сборной к некоторым спортсменам приехали личные тренеры. В частности, Максим Кугаевский будет помогать Евгению Гараничеву, Ирине Старых и Александру Логинову. Идёт совместная работа.
Со стороны СБР было сделано много в плане обеспечения сборной. Много было разговоров о патронах, этот вопрос закрыт. Были проблемы с подготовкой структуры лыж, этот вопрос отчасти тоже закрыт», – цитирует вице-президента СБР РИА «Новости».
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