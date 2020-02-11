Французская биатлонистка Бегю завершила карьеру в 23 года
23-летняя французская биатлонистка Миртиль Бегю приняла решение завершить спортивную карьеру.
«Будучи счастливой, без всяких сожалений, с воспоминаниями и планами в голове — вот как я всегда мечтала завершить карьеру в биатлоне. Момент настал. Я рада объявить, что завершаю выступления. У меня была лучшая жизнь в качестве биатлонистки. Теперь я хочу лучшей жизни как женщина. Я мечтаю работать с лошадьми, путешествовать и жить свободно, как воздух.
Моя биатлонная карьера была идеальной: полной усилий, неудач, успехов, сюрпризов, прекрасных встреч и эмоций. Спасибо всем», — написала Бегю в своём «инстаграме».
Бегю — обладательница «Большого хрустального глобуса» юниорского Кубка IBU сезона-2016/2017, чемпионка мира среди юниорок.
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