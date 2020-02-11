Сборная Германии назвала состав на смешанную эстафету на ЧМ по биатлону

Программу чемпионата мира по биатлону, который 13 февраля стартует в Антхольце (Италия), откроет смешанная эстафета. Ski-nordique опубликовал состав сборной Германии на эту гонки.



Биатлон. Чемпионат мира. Антхольц, Италия

Смешанная эстафета. Состав сборной германии по этапам

1. Франциска Пройс

2. Денизе Херманн

3. Арнд Пайффер

4. Бенедикт Долль



В общем зачёте мужского Кубка мира Долль занимает 7-е место. В его ативе 415 очков. Он уступает лидеру — французу Мартену Фуркаду — 186 баллов. Пайффер (297) идёт 14-м. У женщин — Херманн занимает 4-е место в тотале. На её счету 419 очков. Денизе одержала одну победу — в индивидуальной гонке на шестом этапе в Поклюке (Словения). Пройс — 14-я. В её активе 267 баллов.



Чемпионат мира завершится 23 февраля.