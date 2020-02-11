А. Резцова: Фуркад – великий, но всё равно медицинскую поддержку получает, как и норвежцы

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова выразила мнение, что побеждать норвежским и французским спортсменам помогает качественная медицина. Кроме того, она раскритиковала Антона Шипулина, что бросил команду и партнёров и стал депутатом Госдумы.



«На данный момент у меня нет объяснения неудачам наших биатлонистов в первой половине сезона. Правда, есть одна версия – на ребят действует допинговый скандал. Это давит им на мозги и сказывается на результатах. Возьмите Сашу Логинова. Человек своё наказание отбыл, а ему постоянно напоминают про прошлое. Конечно, это влияет.



Ещё и иностранные спортсмены постоянно подливают масла в огонь, педалируя эту тему. Мартен Фуркад – великий спортсмен, огромный талант, но всё равно какую-то медицинскую поддержку получает. То же самое – норвежцы. Ну не могу поверить, что Тириль Экхофф настолько на голову всех сильнее ходом. Все пять этапов она прёт, как ужаленная. Не поверю, что такое возможно без медицинской помощи. А сколько у норвежцев астматиков? Люди, болеющие астмой, с трудом ходят, а эти постоянно побеждают. Но, как говорится, не пойман — не вор.



Видимо, у них медицина на очень высоком уровне. Но у меня другой вопрос: почему должны страдать наши невинные спортсмены? Возможно, после Олимпиады в Сочи у нас и были какие-то нарушения. Но невиновных не пустили на Игры в Пхёнчхан. А наш лидер Антон Шипулин просто ушёл, бросил команду, партнёров и стал депутатом Госдумы. Вместо того чтобы биться за ребят, чтобы они смогли выступить на Играх 2018 года.



Каким образом Шипулин мог биться? Как Елена Вяльбе билась за своих лыжников. Она не уезжала из Лозанны, где находится Спортивный арбитражный суд, пока не отстояла своих ребят», — приводит слова Резцовой «Советский спорт».

А. Резцова: ни одна из российских биатлонисток не заслуживает места в составе на ЧМ