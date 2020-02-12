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Дизль: у Фуркада появился комплекс Йоханнеса Бё

Дизль: у Фуркада появился комплекс Йоханнеса Бё
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Двукратная олимпийская чемпионка, восьмикратная победительница чемпионатов мира бывшая немецкая биатлонистка Урсула Дизль поделилась ожиданиями от мужских соревнований на чемпионате мира в Антхольце.

«У мужчин всё решится в дуэли Йоханнеса Бё и Мартена Фуркада. За исключением двух случаев, они выиграли все гонки в Кубке мира. Мартен уверенно опережает Йоханнеса в общем зачёте, однако это связано с тем, что Йоханнес пропустил несколько гонок из-за рождения сына. Мартен в это время доминировал, но сразу после возвращения Бё доминирование закончилось. Кажется, у Мартена появился комплекс Бё. В его голове засела мысль о том, что у него нет шансов победить главного конкурента.

Именно поэтому я считаю, что Бё будет суперзвездой этого чемпионата мира. К сожалению. Потому что, конечно, мне хотелось бы назвать фаворитом немецкого спортсмена. Бенедикт Долль может сражаться с Бё и Фуркадом. Если он будет точен, то может победить их обоих", — цитирует Дизль T-Online.

Чемпионат мира по биатлону стартует завтра, 13 февраля.

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