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Двукратный чемпион ОИ Алябьев оценил работу Хованцева в сборной России по биатлону

Двукратный чемпион ОИ Алябьев оценил работу Хованцева в сборной России по биатлону
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев выразил мнение относительно работы главного тренера сборной России по биатлону Анатолия Хованцева.

«Многие говорят, что этот штаб сборной во главе с Хованцевым — слабейший в истории. Судя по результатам Кубка мира сезона-2019/2020, такая точка зрения действительно имеет право на существование.

26 гонок подряд без медалей — такого не было никогда. Понятно, что причин этому много, но одна из них — просчёт в подготовке. Надеюсь, на ЧМ в Италии мы прервём эту страшную серию и многочисленные болельщики по всей стране дождутся медалей", — приводят слова Алябьева «Известия».

Хованцев возглавил сборную России после прихода в СБР новой руководящей команды во главе с Владимиром Драчёвым. Специалист в сезоне-2010/2011 работал старшим тренером женской команды и был уволен экс-президентом СБР Михаилом Прохоровым прямо в ходе эстафетной гонки на ЧМ-2011.

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