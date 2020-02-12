А. Резцова: время Хованцева в сборной России по биатлону уже прошло

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова выразила мнение, что главному тренеру сборной России по биатлону Анатолию Хованцеву следует уйти в отставку.

«Мне кажется, время Анатолия Хованцева прошло, он не тот специалист, который способен дать что-то новое сборной.

Он уже сейчас мало что контролирует, а к моменту Игр в Пекине ему будет уже 72 года. Время неумолимо. Думаю, он должен уступить этот ответственный пост", — цитируют Резцову «Известия».

Хованцев возглавил сборную России после прихода в СБР новой руководящей команды во главе с Владимиром Драчёвым. Специалист в сезоне-2010/2011 работал старшим тренером женской команды и был уволен экс-президентом СБР Михаилом Прохоровым прямо в ходе эстафетной гонки на ЧМ-2011.