А. Резцова: время Хованцева в сборной России по биатлону уже прошло
Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова выразила мнение, что главному тренеру сборной России по биатлону Анатолию Хованцеву следует уйти в отставку.
«Мне кажется, время Анатолия Хованцева прошло, он не тот специалист, который способен дать что-то новое сборной.
Он уже сейчас мало что контролирует, а к моменту Игр в Пекине ему будет уже 72 года. Время неумолимо. Думаю, он должен уступить этот ответственный пост", — цитируют Резцову «Известия».
Хованцев возглавил сборную России после прихода в СБР новой руководящей команды во главе с Владимиром Драчёвым. Специалист в сезоне-2010/2011 работал старшим тренером женской команды и был уволен экс-президентом СБР Михаилом Прохоровым прямо в ходе эстафетной гонки на ЧМ-2011.
Драчёв: нет сомнений, что Хованцев сохранит пост в биатлонной сборной до Олимпиады-2022
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