Призёр ОИ — об исключении казахстанских биатлонистов: как можно пить спиртное перед ЧМ?

Призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка Европы по биатлону представительница Казахстана Елена Хрусталёва прокомментировала решение Союза биатлонистов Казахстана исключить из состава сборной за нарушение дисциплины и спортивного режима четырёх спортсменов. Антон Пантов был отстранён на четыре года, Тимур Куц, Владислав Витенко и Роман Ерёмин — на год.

«Инцидент имел место 29 января, в результате чего руководство отеля, в котором проживали спортсмены, обратилось в союз с жалобой на поведение спортсменов (организацию вечеринки) и порчу имущества. Со спортсменов, тренеров и сервисменов были собраны объяснительные, в результате которых стало понятно, что требуется дополнительное расследование дела, ибо подобное поведение неприемлемо для спортсменов сборной РК. Спортсмены были отозваны с УТС, и на заседании дисциплинарной комиссии было принято решение относительно данного вопроса.



В результате анализа показаний спортсменов, тренеров и сервисменов был признан факт нарушения спортивного и дисциплинарного режима, а именно распития алкоголя. К сожалению, у всех спортсменов путались показания, и чёткого ответа, откуда в комнате взялся алкоголь, никто не дал. В любом случае за поступки необходимо нести ответственность.



По решению дисциплинарного совета Антон Пантов получил дисквалификацию на четыре года, ввиду того что это не первый подобный инцидент. Ранее, в 2018 году, перед участием в Олимпийских играх в Пхёнчхане, у Антона Пантова и Максима Брауна был обнаружен алкоголь в крови. Тогда было принято решение вынести им устное предупреждение. Как показала практика, подобная безнаказанность даёт свои плоды. Роман Ерёмин, Тимур Куц и Владислав Витенко получили отстранение на год, ввиду того что это первый случай подобных нарушений дисциплины с их стороны

Главное в данном заседание было понять осознанность спортсменов и их умение нести ответственность за совершённые поступки. Насколько вообще для них приемлемо употребление спиртного за неделю до чемпионата мира, главного старта сезона? Был поставлен вопрос об уважении собственного труда спортсменов и всех участников команды, с которыми они выступают в одной связке. По сути выступление сборной – это результат команды и всей страны. Мне непонятна мотивация спортсменов в данном случае, я про нарушение дисциплинарного режима. Могу заверить, что расследование на этом не закончится. Вскоре мы будем разбираться с поведением сервисменов и тренеров", — цитирует Хрусталёву официальный сайт Союза биатлонистов Казахстана.

Пантов информацию о нарушении спортивного режима опроверг.