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Экхофф — о выступлении в Поклюке: это самое глупое, что я когда-либо делала

Экхофф — о выступлении в Поклюке: это самое глупое, что я когда-либо делала
Биатлон / Кубок мира 0

Олимпийская чемпионка, четырёхкратная чемпионка мира, норвежская биатлонистка Тириль Экхофф призналась, что пожалела об участии в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Поклюке. После соревнований она вернулась домой заболевшей.

«Не было смысла продолжать выступать и тренироваться там, это могло только ухудшить ситуацию. Глупо соревноваться, если не готова на сто процентов.

Это самое глупое, что я когда-либо делала. Я была словно варёный лобстер, было такое ощущение, что я умираю. Единственный позитивный момент в том, что я набрала больше очков, чем Вирер. Я ощущала давление и хотела выступать в жёлтой майке, поэтому не прислушалась к своему совету: если сомневаешься, лучше отдохни.

Многие были скептически настроены по поводу моего решения вернуться домой, но я заболела в Поклюке и могла делать всё, что хочу», — цитирует Экхофф NRK.

Завтра, 13 февраля, в Антхольце стартует чемпионат мира по биатлону.

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