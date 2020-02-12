Эберг и Самуэльссон вошли в состав сборной Швеции на смешанную эстафету на ЧМ

Тренерский штаб сборной Швеции по биатлону огласил состав на смешанную эстафету, которая состоится в рамках чемпионата мира в Антхольце (Италия) завтра, 13 февраля, сообщает Expressen. В заявку включены Линн Перссон, Ханна Эберг, Йеспер Нелин и Себастиан Самуэльссон.

На чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде (Швеция) в смешанной эстафете золото выиграла сборная Норвегии, вторыми стали немцы, бронза досталась команде Италии. Сборная Швеции, выступавшая в таком же составе, продемонстрировала пятый результат.

Шведы на чемпионате мира 2019 года завоевали три медали — золото, серебро и бронзу.

На первенстве планеты 2020 года будет разыграно 12 комплектов медалей. Чемпионат мира в Антхольце завершится 23 февраля.