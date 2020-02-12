Самуэльссон — о допинговых скандалах со шведскими спортсменами: я в бешенстве

Олимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал последние допинговые скандалы с соотечественниками. В применении допинга были уличены призёр Олимпийских игр по борьбе Йенни Франссон и чемпион Европы 2019 года по кроссу Робел Фсиха.
«Я был бешенстве и очень удивлён, когда услышал о делах Франссон и Фсихи. Ранее считалось, что мы впереди в плане антидопинговой работы.
Это невероятно печально. Тяжёлый удар для шведского спорта. В то же время хорошо, что их поймали. Но когда дело касается шведов, это ещё неприятнее. Не хочется, чтобы шведы оказывались причастны к допингу. В то же время нельзя верить, что среди шведских спортсменов такого не бывает. У нас есть эти два дела, но это не конец. Нам нужно проходить проверки и не думать, что шведы лучше других», — цитирует Самуэльссона Expressen.
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