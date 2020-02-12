Определён состав сборной России на женский спринт на чемпионате мира по биатлону

Российская биатлонистка Кристина Резцова не выступит в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце (Италия), сообщает ТАСС со ссылкой на старшего тренера женской команды России Виталия Норицына.

Таким образом участие в гонке, которая состоится 14 февраля, примут Ирина Старых, Лариса Куклина, Екатерина Юрлова-Перхт и Светлана Миронова.

Завтра, 13 февраля, чемпионат мира откроется смешанной эстафетой. Россию в этой гонке представят Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеей и Александр Логинов.

На первенстве планеты будет разыграно 12 комплектов медалей. На предыдущем чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) россияне завоевали два серебра и бронзу.

Чемпионат мира в Антхольце завершится 23 февраля.