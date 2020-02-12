Определён состав сборной России на женский спринт на чемпионате мира по биатлону
Российская биатлонистка Кристина Резцова не выступит в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце (Италия), сообщает ТАСС со ссылкой на старшего тренера женской команды России Виталия Норицына.
Таким образом участие в гонке, которая состоится 14 февраля, примут Ирина Старых, Лариса Куклина, Екатерина Юрлова-Перхт и Светлана Миронова.
Завтра, 13 февраля, чемпионат мира откроется смешанной эстафетой. Россию в этой гонке представят Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеей и Александр Логинов.
На первенстве планеты будет разыграно 12 комплектов медалей. На предыдущем чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) россияне завоевали два серебра и бронзу.
Чемпионат мира в Антхольце завершится 23 февраля.
Определён состав сборной России на смешанную эстафету на ЧМ по биатлону
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