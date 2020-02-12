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Определён состав сборной России на женский спринт на чемпионате мира по биатлону

Определён состав сборной России на женский спринт
Определён состав сборной России на женский спринт на чемпионате мира по биатлону
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Российская биатлонистка Кристина Резцова не выступит в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце (Италия), сообщает ТАСС со ссылкой на старшего тренера женской команды России Виталия Норицына.

Таким образом участие в гонке, которая состоится 14 февраля, примут Ирина Старых, Лариса Куклина, Екатерина Юрлова-Перхт и Светлана Миронова.

Завтра, 13 февраля, чемпионат мира откроется смешанной эстафетой. Россию в этой гонке представят Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеей и Александр Логинов.

На первенстве планеты будет разыграно 12 комплектов медалей. На предыдущем чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) россияне завоевали два серебра и бронзу.

Чемпионат мира в Антхольце завершится 23 февраля.

Определён состав сборной России на смешанную эстафету на ЧМ по биатлону
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