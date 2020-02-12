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Тренер сборной Норвегии ездил в Германию, чтобы отремонтировать винтовку Рёйселанд

Тренер сборной Норвегии ездил в Германию, чтобы отремонтировать винтовку Рёйселанд
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Проблема с винтовкой двукратного призёра Олимпийских игр, четырёхкратной чемпионки мира норвежской биатлонистки Марте Рёйселанд была решена. Вчера, 11 февраля, на тренировке перед стартом чемпионата мира в Антхольце спортсменка расплакалась из-за того, что с оружием что-то было не так. По словам Марте, стрельба занимала вдвое больше времени, чем обычно, — 50 секунд.

Тренер сборной Норвегии отвёз винтовку производителю в Германию, где были заменены некоторые детали. Винтовка уже вернулась к Рёйселанд.

«Мне повезло, что тренер был не против проехать три часа на машине, чтобы решить проблему с моей винтовкой. Я очень надеюсь, что теперь всё будет работать так надо», — приводит слова Рёйселанд NRK.

Чемпионат мира стартует 13 февраля.

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