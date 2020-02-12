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Сорокина: Бабиков на чемпионате мира по биатлону выглядел бы не хуже Латыпова или Поршнева

Сорокина: Бабиков на чемпионате мира по биатлону выглядел бы не хуже Латыпова или Поршнева
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону Наталья Сорокина поделилась ожиданиями от чемпионата мира в Антхольце (Италия). Турнир начнётся завтра, 13 февраля. По её мнению, сборную России на мировом первенстве мог бы усилить Антон Бабиков, который пропускает соревнования.

«Всем спортсменам подойдёт трасса в Антхольце, просто нужно рассчитать силы. Важна техника. Если в ней есть недочёты, то они сразу вылезут. Тут нигде не отдохнёшь, кроме спуска перед рубежом, но на нём можно много проиграть из-за лыж. Кто у нас любит Антхольц? Екатерина Юрлова-Перхт.

Считаю, что можно было в мужской команде добавить одного человека. Фамилия? Она слишком известная, чтобы её называть (улыбается). Бабиков сейчас неплохо готов. Понимаю, что он сейчас отчасти тёмная лошадка, но уже не раз были случаи, когда на главные старты у нас брали спортсменов после «Ижевской винтовки» и других российских стартов и они завоёвывали медали. Думаю, он был бы не хуже того же Латыпова или Поршнева», — цитирует Сорокину «Матч ТВ».

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