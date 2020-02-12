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Хованцев: собираюсь работать в сборной России до Олимпиады-2022

Хованцев: собираюсь работать в сборной России до Олимпиады-2022
Биатлон 0

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев не планирует покидать должность до Олимпийских игр в Пекине-2022.

«Я собираюсь работать, но за два года всё может поменяться. Вопрос скорее к руководству, а не ко мне. Естественно, всё будет зависеть от результатов, которые мы будем показывать.

Как руководство посчитает нужным, так и будет», – цитирует Хованцева «Р-Спорт».

70-летний специалист возглавил сборную России в мае 2018 года. С июня 2010 года по март 2011 года Хованцев работал тренером женской сборной России по биатлону. Был отстранён от занимаемой должности бывшим президентом Союза биатлонистов России (СБР) Михаилом Прохоровым прямо во время провальной эстафетной гонки на чемпионате мира—2011.

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