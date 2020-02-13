Текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты на ЧМ по биатлону в Антхольце
Сегодня, 13 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия) состоится смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км. Старт запланирован на 16:45 мск.
В составе сборной России выступят Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев и Александр Логинов.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию гонки:
текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Антхольце.
На чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде (Швеция) в смешанной эстафете золото выиграла сборная Норвегии, вторыми стали немцы, бронза досталась команде Италии. Сборная России, за которую выступали Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко и Александр Логинов, продемонстрировала четвёртый результат.
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