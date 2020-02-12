Чемпионат Европы — 2020 по биатлону могут перенести из Эстонии в Беларусь

В Отепя (Эстония), где 26 февраля должен стартовать чемпионат Европы по биатлону, предсказывают серьёзные проблемы со снегом. На конец месяца в городе обещают тёплую погоду и малое количество осадков.



Как сообщает «Беларусь 1», соревнования могут быть перенесены в Раубичи (Беларусь). По информации телеканала, в республиканский центр олимпийской подготовки уже прибыла специальная комиссия, которая положительно оценила ситуацию в Раубичах.



Проверявший трассу инспектор Арне Айдем заявил, что вероятность переноса соревнований в Беларусь достаточно высока.



Чемпионат Европы по биатлону будет проходить с 26 февраля по 1 марта.

Ранее стало известно, что в сборной России не рассматривают Антона Бабикова в качестве участника ЧЕ.