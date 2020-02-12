Чемпионат Европы — 2020 по биатлону могут перенести из Эстонии в Беларусь
В Отепя (Эстония), где 26 февраля должен стартовать чемпионат Европы по биатлону, предсказывают серьёзные проблемы со снегом. На конец месяца в городе обещают тёплую погоду и малое количество осадков.
Как сообщает «Беларусь 1», соревнования могут быть перенесены в Раубичи (Беларусь). По информации телеканала, в республиканский центр олимпийской подготовки уже прибыла специальная комиссия, которая положительно оценила ситуацию в Раубичах.
Проверявший трассу инспектор Арне Айдем заявил, что вероятность переноса соревнований в Беларусь достаточно высока.
Чемпионат Европы по биатлону будет проходить с 26 февраля по 1 марта.
Ранее стало известно, что в сборной России не рассматривают Антона Бабикова в качестве участника ЧЕ.
Читайте также
- 12 февраля 2020
-
23:54
-
22:01
-
20:12
-
19:00
-
18:50
-
17:03
-
16:55
-
16:44
-
16:31
-
16:03
-
15:36
-
15:15
-
14:46
-
14:39
-
14:36
-
14:05
-
13:40
-
12:21
-
12:19
-
11:46
-
11:38
-
10:43
-
10:20
-
10:11
-
09:55
-
09:20
-
09:13
-
08:45
-
00:15
- 11 февраля 2020
-
22:37
-
22:10
-
21:49
-
21:20
-
20:50
-
19:16
Партнерский контент