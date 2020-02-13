Й. Бё: моя нынешняя форма очень хороша. Лучше, чем на этапе Кубка мира в Поклюке

Один из сильнейших биатлонистов мира Йоханнес Бё, готовящийся к чемпионату мира в Антхольце, рассказал о тоске по новорожденному сыну. Норвежец заявил, что находится в очень хорошей форме.



«Сейчас я нахожусь в очень хорошей форме. Если провести параллель с этапом Кубка мира в Поклюке, то сейчас я чувствую себя ещё лучше.



Сын? Да, я скучаю по нему, это непросто. Здорово, что есть спорт, который меня отвлекает. Как бы там ни было, я ничего не могу с этим поделать — стараюсь лишь как можно сильнее сконцентрироваться на подготовке к чемпионату мира», — цитирует Бё TV2.



Чемпионат мира в Антхольце (Италия) пройдёт в период с 13 по 23 февраля. Уже завтра состоится смешанная эстафета. С полным расписанием соревнований можно ознакомиться на «Чемпионате».

