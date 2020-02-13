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Экхофф: горжусь тем, что я фаворит чемпионата мира

Экхофф: горжусь тем, что я фаворит чемпионата мира
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Олимпийская чемпионка, четырёхкратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Тириль Экхофф рассказала об отношении к статусу фаворита на грядущем чемпионате мира.

«Теперь я понимаю, что чувствуют Терезе Йохауг и Йоханнес Бё. Прямо сейчас я, на самом деле, горжусь тем, что я фаворит. Будет интересно посмотреть, как дела пойдут в дальнейшем. Я хочу завоевать медали, но когда мы на высоте 1600 м и там может быть ветер… Если я не вернусь домой с личными медалями, то, вероятно, буду разочарована», – цитирует Экхофф VG.

На данный момент норвежская биатлонистка лидирует в общем зачёте Кубка мира.

Тириль Экхофф примет участие в смешанной эстафете, которая сегодня, 13 февраля, откроет программу чемпионата мира.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт в Антхольц-Антерсельве (Италия) с 13 по 23 февраля.

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