Экхофф: горжусь тем, что я фаворит чемпионата мира

Олимпийская чемпионка, четырёхкратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Тириль Экхофф рассказала об отношении к статусу фаворита на грядущем чемпионате мира.
«Теперь я понимаю, что чувствуют Терезе Йохауг и Йоханнес Бё. Прямо сейчас я, на самом деле, горжусь тем, что я фаворит. Будет интересно посмотреть, как дела пойдут в дальнейшем. Я хочу завоевать медали, но когда мы на высоте 1600 м и там может быть ветер… Если я не вернусь домой с личными медалями, то, вероятно, буду разочарована», – цитирует Экхофф VG.
На данный момент норвежская биатлонистка лидирует в общем зачёте Кубка мира.
Тириль Экхофф примет участие в смешанной эстафете, которая сегодня, 13 февраля, откроет программу чемпионата мира.
Чемпионат мира по биатлону пройдёт в Антхольц-Антерсельве (Италия) с 13 по 23 февраля.
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