Экхофф: горжусь тем, что я фаворит чемпионата мира

Олимпийская чемпионка, четырёхкратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Тириль Экхофф рассказала об отношении к статусу фаворита на грядущем чемпионате мира.

«Теперь я понимаю, что чувствуют Терезе Йохауг и Йоханнес Бё. Прямо сейчас я, на самом деле, горжусь тем, что я фаворит. Будет интересно посмотреть, как дела пойдут в дальнейшем. Я хочу завоевать медали, но когда мы на высоте 1600 м и там может быть ветер… Если я не вернусь домой с личными медалями, то, вероятно, буду разочарована», – цитирует Экхофф VG.

На данный момент норвежская биатлонистка лидирует в общем зачёте Кубка мира.

Тириль Экхофф примет участие в смешанной эстафете, которая сегодня, 13 февраля, откроет программу чемпионата мира.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт в Антхольц-Антерсельве (Италия) с 13 по 23 февраля.