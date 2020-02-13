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Подчуфарова: такой ситуации, как с Бабиковым, в Словении точно не возникло бы

Подчуфарова: такой ситуации, как с Бабиковым, в Словении точно не возникло бы
Биатлон / Кубок мира 0

Бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону 2017 года россиянка Ольга Подчуфарова, сменившая спортивное гражданство на словенское, сравнила тренировки в России и Словении.

«Отличия большие. Такой работы, как сейчас, в последние шесть лет выступлений не делала. Нравится, да. Чем-то напоминает методику, по которой работала юниоркой. Верю в Велепеца и в его программу, но, опять-таки, работает она или нет, узнаем позже.

Разница в построении и продолжительности микроциклов, в чередовании типов работы. Объёмы сопоставимы с теми, что были раньше, но понимаю: следующий сезон будет отличаться от этого. Нельзя не учитывать год перерыва: если «дать большого объёмчика», можно «закрыться». Нагрузки с тренером наращивали плавно и поступательно, объём сделали серьёзный, но мягкий, без запредельных величин. С учётом других обстоятельств фактически втягиваюсь, закладываю потенциал на будущий год. Если получится, выступлю на весенних этапах, а пока восполняю пробелы, вызванные отсутствием нормальных тренировок в прошлом году», — цитирует Подчуфарову сайт «Матч ТВ».

Ольга также ответила на вопрос о том, возмутится ли страна, если в сборную не включат «словенского Бабикова».

«Здесь биатлон не самый топовый вид в плане интереса. На этапе в Поклюке процентов 40 болельщиков были русскими, прыжки с трамплина волнуют словенцев намного больше. Так что не знаю насчёт массовых возмущений, но уверена в другом: такой ситуации, как с Бабиковым, в Словении точно не возникло бы. Взаимодействие тренер — спортсмен выстроено очень чётко, если по результатам человек проходит в сборную, он в ней железно будет», — сказала биатлонистка.

Подчуфарова не сможет дебютировать за сборную Словении на ЧМ по биатлону
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