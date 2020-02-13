Виттоцци рассказала об отношениях с Вирер перед стартом чемпионата мира

Призёр Олимпийских игр, трёхкратный призёр чемпионатов мира итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци рассказала об отношениях с партнёршей по команде Доротеей Вирер в свете последнего конфликта. В недавнем интервью Виттоцци выразила недовольство тем, что Вирер отказалась выступать в эстафете на чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде, сославшись на проблемы со здоровьем.

«Мы не подруги. Мы партнёры по команде и уважаем друг друга. Сейчас всё хорошо. Мы думаем только о чемпионате мира и предстоящих гонках.

У нас крепкая команда. Мы доказывали это много лет. Во всех видах спорта есть соперничество, все побеждать не могут", — приводит слова Виттоцци NRK.

Сегодня, 13 февраля, Вирер и Виттоцци выступят в смешанной эстафете на чемпионате мира в Антхольце.

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