Виттоцци рассказала об отношениях с Вирер перед стартом чемпионата мира

Призёр Олимпийских игр, трёхкратный призёр чемпионатов мира итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци рассказала об отношениях с партнёршей по команде Доротеей Вирер в свете последнего конфликта. В недавнем интервью Виттоцци выразила недовольство тем, что Вирер отказалась выступать в эстафете на чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде, сославшись на проблемы со здоровьем.
«Мы не подруги. Мы партнёры по команде и уважаем друг друга. Сейчас всё хорошо. Мы думаем только о чемпионате мира и предстоящих гонках.
У нас крепкая команда. Мы доказывали это много лет. Во всех видах спорта есть соперничество, все побеждать не могут", — приводит слова Виттоцци NRK.
Сегодня, 13 февраля, Вирер и Виттоцци выступят в смешанной эстафете на чемпионате мира в Антхольце.
- 13 февраля 2020
-
10:56
-
10:45
-
10:40
-
10:29
-
10:23
-
10:16
-
10:05
-
09:58
-
09:37
-
08:40
-
01:02
-
00:45
-
00:34
- 12 февраля 2020
-
23:54
-
22:01
-
20:12
-
19:00
-
18:50
-
17:03
-
16:55
-
16:44
-
16:31
-
16:03
-
15:36
-
15:15
-
14:46
-
14:39
-
14:36
-
14:05
-
13:40
-
12:21
-
12:19
-
11:46
-
11:38
-
10:43