Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Виттоцци рассказала об отношениях с Вирер перед стартом чемпионата мира

Виттоцци рассказала об отношениях с Вирер перед стартом чемпионата мира
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Призёр Олимпийских игр, трёхкратный призёр чемпионатов мира итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци рассказала об отношениях с партнёршей по команде Доротеей Вирер в свете последнего конфликта. В недавнем интервью Виттоцци выразила недовольство тем, что Вирер отказалась выступать в эстафете на чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде, сославшись на проблемы со здоровьем.

«Мы не подруги. Мы партнёры по команде и уважаем друг друга. Сейчас всё хорошо. Мы думаем только о чемпионате мира и предстоящих гонках.

У нас крепкая команда. Мы доказывали это много лет. Во всех видах спорта есть соперничество, все побеждать не могут", — приводит слова Виттоцци NRK.

Сегодня, 13 февраля, Вирер и Виттоцци выступят в смешанной эстафете на чемпионате мира в Антхольце.

Вирер — о словах Виттоцци: это очень глупо
Мать Виттоцци отреагировала на слова дочери о Вирер
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020