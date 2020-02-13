Экхофф: мне кажется, Вирер — эгоистка

Олимпийская чемпионка, четырёхкратная чемпионка мира, норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала конфликт между итальянками Лизой Виттоцци и Доротеей Вирер. Виттоцци выразила недовольство тем, что Вирер отказалась выступать в эстафете на чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде, сославшись на проблемы со здоровьем. Лиза также сказала, что не считает Доротею своей подругой.

«Все говорят, что между ними всё хорошо, но самое важное — выстроить отношения так, чтобы двигать друг друга вперёд. Это нелегко, если вы не дружите. В таком случае вы не ощущаете ценности команды и того, что совместно трудитесь ради одной цели. В нашей команде всё именно так.

Мне кажется, Вирер — эгоистка. Не думаю, что они понимают важность сильной команды. Поэтому у них такая напряжённая обстановка, в отличие от нас", — приводит слова Экхофф NRK.

Сегодня, 13 февраля, стартует чемпионат мира по биатлону.

Вирер — о словах Виттоцци: это очень глупо